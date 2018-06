आध्‍यात्मिक धर्मगुरु भय्यू जी महाराज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके आवास पर लोगों की भीड़ लगी रही। लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे थे। वहां आए लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। बता दें कि मंगलवार को इंदौर में अपने आवास पर खुद को गोली मारकर भय्यू जी महाराज ने आत्‍महत्‍या कर ली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने सुसाइड नोट और खुदकुशी में प्रयुक्त हथियार को जब्त कर लिया। भय्यूजी महाराज का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा लेकिन उससे पहले उनके आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अतिम संस्कार में सीएम शिवराज समेत कई वीआईपी शामिल होंगे।

Indore: Supporters mourn as mortal remains of spiritual leader Bhaiyyuji Maharaj are being taken to his native village. He had allegedly committed suicide after shooting himself at his residence yesterday. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/gEBFOcpgZZ