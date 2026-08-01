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गीता का आध्यात्मिक ज्ञान समाज को नई दिशा दे रहा : कंचन दीदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- मेदनीचौकी के भिड़हा राजयोग केन्द्र में श्रीमद् भागवत गीता मेले का आयोजनश्रीमद् भागवत गीता कथा मेरे का उद्घाटन

गीता का आध्यात्मिक ज्ञान समाज को नई दिशा दे रहा : कंचन दीदी

सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के मेदनीचौकी थाना के ताजपुर पंचायत के भिड़हा राजयोग केन्द्र के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता मेले का आयोजन किया गया।

मेले का शुभारंभ

द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा मेले का शुभारंभ करते हुए राजयोगिनी बीके कंचन दीदी ने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाने वाला ईश्वरीय ज्ञान है। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा और परमात्मा को अपना पिता मानकर राजयोग का अभ्यास करता है तो उसके जीवन में शांति, सुख, प्रेम एवं शक्ति का अनुभव स्वयं होने लगता है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, अशान्ति और नैतिक मूल्यों के पतन के बीच गीता का आध्यात्मिक ज्ञान समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है।

राजयोग ध्यान का महत्व

राजयोग ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, संस्कारों और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान व्यक्ति को आंतरिक शांति, आत्मबल एवं जीवन की सही दिशा प्रदान करता है। इस श्रीमद् भागवत कथा मेले के प्रवचन के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इस मेले में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो रही है। इसके साथ प्राकृतिक कृषि, शाश्वत यौगिक खेती, व्यसन मुक्ति एवं आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और लोग इसका लाभ उठा रहें हैं। ब्रह्माकुमारियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों , महिलाओं , युवाओं आदि ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

FAQs

इस मेले का आयोजन कहाँ किया गया है?
इस मेले का आयोजन सूर्यगढ़ा के ताजपुर पंचायत के भिड़हा राजयोग केन्द्र में किया गया है।
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