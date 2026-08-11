मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है शिव महापुराण ग्रंथ: रसिक महाराज
प्रतीतनगर में श्री शिवमहापुराण कथा का सातवां दिनप्रतीतनगर में श्री शिवमहापुराण कथा का सातवां दिनरायवाला, संवाददाता। कथा मर्मज्ञ स्वामी रसिक महाराज न
कथावाचक रसिक महाराज ने कहा है कि भगवान शिव का प्रत्येक स्वरूप और उनके प्रत्येक आभूषण में गहरा जीवन-दर्शन छिपा हुआ है। नंदी हमें धर्म और समर्पण, नाग निर्भयता और आत्मसंयम, जबकि चंद्रमा मन की शीतलता और संतुलन का संदेश देता है। शिवमहापुराण केवल कथा सुनने का ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ग्रंथ है। मंगलवार को प्रतीतनगर स्थित कौटिल्य वाटिका वेडिंग प्वाइंट में चल रही श्री शिवमहापुराण कथा के सातवें दिन श्रावण शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
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