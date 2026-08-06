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जो सुख पायो राम भजन में, कहा मिलयो अमीरी में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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निचितपुर में श्रावण मास के पावन अवसर पर श्रीमद्भागवत कथा आयोजित की गई। पूज्य श्री सुरेन्द्र हरिदास जी ने भक्ति, परिवार के संस्कार और ईश्वर-स्मरण का महत्व बताया। उन्होंने मदिरापान, मांसाहार और अशोभनीय व्यवहार से दूर रहने की अपील की और बुजुर्गों के सम्मान को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आधार बताया।

जो सुख पायो राम भजन में, कहा मिलयो अमीरी में

निचितपुर में श्रावण मास के पावन अवसर पर बुधवार को पूज्य श्री सुरेन्द्र हरिदास जी के सानिध्य में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के द्वितीय दिवस श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो सुख पायो राम भजन में, कहा मिलयो अमीरी में। उन्होंने कहा कि संसार का वैभव क्षणिक है, जबकि भगवान का नाम और सद्गुरु की कृपा शाश्वत आनंद प्रदान करती है।

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भक्ति का महत्व

श्रीमद्भागवत महापुराण कलियुग में भगवान के नाम-स्मरण को सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन बताता है। श्रीमद्भगवद्गीता (9.22) का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जो भक्त अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके योग-क्षेम का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। महाराज ने कहा कि धन, पद और ऐश्वर्य नश्वर हैं, लेकिन भक्ति और सद्गुरु की कृपा जन्म-जन्मांतर तक साधक का साथ देती है।

परिवार के संस्कार

उन्होंने माता-पिता से आह्वान किया कि वे स्वयं धर्मसम्मत आचरण अपनाएं, क्योंकि संतान पर उनके संस्कारों और कर्मों का सीधा प्रभाव पड़ता है। मदिरापान, मांसाहार और अशोभनीय व्यवहार से दूर रहकर परिवार में प्रेम, संयम, धर्म और संस्कार का वातावरण बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल भौतिक समृद्धि परिवार को एकजुट नहीं रख सकती। घरों में ईश्वर-स्मरण, पारिवारिक संवाद और बड़ों के आशीर्वाद की परंपरा पुनर्जीवित करनी होगी। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां शांति, सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति का वास होता है।

कथा का आयोजन

कथा को सफल बनाने में यजमान परिवार अशोक कुमार वर्णवाल एवं मंजू देवी, सुनील साव एवं सरिता देवी, मेघनाथ महतो, संजय यादव, भीम महतो, राजनाथ सिंह, बिरेंद्र सिंह, करण कुमार, अमर सिंह, जंगबहादुर सिंह, बीरु सिंह, तेजू सिंह, चंडी सिंह, गुड्डू सिंह आदि लगे हुए हैं।

सामान्य प्रश्न

श्रीमद्भागवत कथा किस अवसर पर आयोजित की गई?
श्रीमद्भागवत कथा श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित की गई।
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