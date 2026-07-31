हाथरस। शहर के गोशाला रोड स्थित संत कृपाल आश्रम खाशा पर सावन कृपाल रूहानी मिशन के तत्वाधान में हुजुर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश के अवसर पर 25 जुलाई से प्रारंभ विशाल आध्यात्मिक सत्संग महोत्सव के छठवें दिन गुरुवार को सुबह और शाम की की पालियों में आध्यात्मिक सत्संग आयोजित हुआ। सत्संग ऑडियो वीडियो के माध्यम से दयाल पुरुष संत दर्शन सी सिंह जी महाराज की वाणी में प्रसारित किया गया। महाराज जी ने एक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर जीवन को सफल बनाने हेतु प्रेरित किया और समझाया कि एक पूर्ण सतगुरु ही हैं जो हमारे जीवन को रूहानियत व प्रभु प्रेम से परिपूर्ण कर सकते हैं।

मानव जीवन के मूल ध्येय को पूरा करा सकते हैं।इसके पश्चात जट्टारी से पधारे सत्संग कर्ता छेलबिहारी के द्वारा (ध्यान के माध्यम से जीवन में परिवर्तन) विषय पर सत्संग किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक पूर्ण सतगुरु द्वारा नाम दान मिलने के बाद हमें नित्य सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ढाई घंटे भजन ध्यान पर अवश्य बैठना चाहिए। जब हम प्रभु की याद में बैठते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के सकरात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में मथुरा से आये महावीर सिंह द्वारा आध्यात्मिक भजनों का संगीतमय गायन कर सत्संग हॉल का वातावरण प्रभु प्रेम से भर दिया। शाखा हाथरस का सत्संग हाल खचाखच भरा हुआ रहा। अंत में सभी संगत हेतु लंगर प्रसाद वितरित किया। जिसे सभी साध संगत ने बड़े ही चाव के साथ ग्रहण किया।