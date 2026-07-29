गोरखनाथ महोत्सव में आत्मज्ञान का दिया संदेश

श्रीकल्कि पधारो धरती पर श्रृंखला के अंतर्गत शिवगोरख मंदिर समिति की ओर से आयोजित भगवान श्रीगोरखनाथ महाराज के 46वें महोत्सव के दूसरे दिन आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों की भव्य छटा देखने को मिली। आलम सराय स्थित भगवान श्रीगोरखनाथ जी महाकालेश्वर प्राचीन हंस तीर्थ मंदिर में श्रद्धालुओं ने यज्ञ, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीकल्कि मासिक 18 कुंडीय यज्ञ एवं मां दुर्गा स्तवन की मासिक चतुर्दशी यज्ञ के साथ हुआ। इसके उपरांत आध्यात्मिक गुरु पंडित राधेश्याम श्रीमाली द्वारा रचित योगेश्वर गोरखनाथ अमर गाथा का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया गया। अमर गाथा का वर्णन करते हुए योगी नागेंद्र मोहन श्रीमाली और लोकेश श्रीमाली ने भगवान श्रीगोरखनाथ के आध्यात्मिक संदेशों को विस्तार से प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि भगवान गोरखनाथ ने गर्भगिरि पर्वत पर दिए अपने उपदेश में कहा था कि मानव के दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर मानता है और परमात्मा को अपने भीतर नहीं, बल्कि बाहर खोजता रहता है। उन्होंने कहा कि परम चेतना का शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है। जो बाहरी संसार के साथ-साथ प्रत्येक मानव के अंतर्मन में भी विद्यमान है। मानव शरीर स्वयं ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है और ध्यान, योग तथा प्राणायाम के माध्यम से इस दिव्य चेतना का अनुभव किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित परम तत्व को पहचान लेता है। तभी वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। कार्यक्रम का वातावरण भक्ति, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहा। इस अवसर पर डॉ. सुरेश चंद्र सैनी, आनंद सैनी, ज्वालेश श्रीमाली, लक्ष्मण सैनी, योगी नागेंद्र मोहन श्रीमाली, मनोज श्रीमाली, अन्ना सैनी, सूरज पाल यादव, रुकमनी देवी, सुनिता देवी, नीरज श्रीमाली, लक्ष्मी श्रीमाली, आरती श्रीमाली, रिया श्रीमाली, आंचल श्रीमाली, शिवम श्रीमाली आदि मौजूद रहे।