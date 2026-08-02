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सच्चे ज्ञान से ही संभव है जीवन का कल्याण: संत रामपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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छिबरामऊ में संत रामपालजी महाराज के नेतृत्व में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सत्संग आयोजित हुआ। श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक प्रवचन सुना जिसमें संत ने बताया कि धन और पद अस्थायी हैं, जबकि सच्ची भक्ति जीवन का असली धन है। उन्होंने कबीर साहिब की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए मानवता के कल्याण का संकल्प लिया।

सच्चे ज्ञान से ही संभव है जीवन का कल्याण: संत रामपाल
सच्चे ज्ञान से ही संभव है जीवन का कल्याण: संत रामपाल

छिबरामऊ। क्षेत्र में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपालजी महाराज के सानिध्य में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण किया। सत्संग के दौरान संत रामपालजी महाराज ने मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धन-दौलत, पद-प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख क्षणभंगुर हैं, जबकि ईश्वर की शास्त्रानुकूल सच्ची भक्ति ही जीव का वास्तविक धन है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ न गंवाकर सदग्रंथों में वर्णित भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। प्रवचन में कबीर साहिब की अमर वाणी का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े राजा, सम्राट और धनवान व्यक्ति भी अपनी संपत्ति और वैभव साथ नहीं ले जा सके।

इसलिए मनुष्य को सच्चे ज्ञान और परमात्मा की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आयोजकों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से करोड़ों श्रद्धालु नामदीक्षा लेकर सतभक्ति कर रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने मानव कल्याण एवं समाज में सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भानुप्रताप दास, संतोष दास, सर्वेश दास सहित अनेक सेवादार मौजूद रहे।

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