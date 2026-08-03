मंडल कारा में ब्रह्माकुमारीज़ का आध्यात्मिक शिविर, अंदर का बदलाव ही सच्ची आजादी
- कार्यक्रम में शामिल होकर बंदियों ने लिया नशामुक्ति व चरित्र निर्माण का संकल्पमंडल कारा में ब्रह्माकुमारीज़ का आध्यात्मिक शिविर, अंदर का बदलाव ही सच्
लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। मंडल कारा में बंदियों को मानसिक तनाव से मुक्त करने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक दिवसीय विशेष आध्यात्मिक एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से बंदियों को आत्मज्ञान, मन की शांति और विचारों की पवित्रता के जरिए समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था की रीता बहन ने बंदियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप कैदी नहीं एक शांत, शुद्ध और पवित्र आत्मा हैं। बाहर का कारावास अस्थायी है असली आजादी मन के विकारों से मुक्ति और विचारों के परिवर्तन से मिलती है। उन्होंने कहा कि अतीत में हुई गलतियों को बदला नहीं जा सकता लेकिन सकारात्मक सोच के बल पर भविष्य को संवारा जा सकता है। हर नया दिन खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर है।
शिविर में विशेष रूप से माउंट आबू से पधारे संजू भाई, उपस्थित रहे।
माउंट आबू से आए अतिथियों ने साझा किए विचार: शिविर में विशेष रूप से माउंट आबू से पधारे संजू भाई, उपस्थित रहे। अतिथियों ने बंदियों को बताया कि ध्यान और योग से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। पुरानी कड़वाहटों को भूलकर माफ करने और माफी मांगने से ही दिल हल्का होता है और जीवन में नया मोड़ आता है। शिविर के दौरान बंदियों को राजयोग ध्यान का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। वक्ताओं ने राजयोग के मुख्य लाभ गिनाते हुए बताया कि इससे मन को शांति मिलती है और क्रोध व तनाव से मुक्ति होती है।आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास होता है,आपसी संबंधों में मधुरता आती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारीज़ लखीसराय सेवा केंद्र द्वारा बंदियों को नशामुक्ति, विचार परिवर्तन, चरित्र निर्माण और क्षमाभाव अपनाने का नया संकल्प दिलाया गया।आयोजन के अंत में सभी बंदियों ने एकाग्रचित्त होकर सामूहिक राजयोग ध्यान लगाया जिससे पूरे कारागार परिसर का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण हो गया। जेल प्रशासन ने ब्रह्माकुमारीज़ संस्था के इस मानवीय, सुधारात्मक एवं नई सोच, नया जीवन देने वाले प्रयास की मुक्तकंठ से सराहना की। उस मौके पर जेल अधीक्षक एवं सेंटर की निशा बहन, ओम प्रकाश एंथोनी भाई एवं संजय स्नेही मौजूद रहे।
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