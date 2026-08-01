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जुलाई में जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ के पार पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में आर्थिक गतिविधियों में तेजी दिख रही है। जीएसटी संग्रह पिछले साल की तुलना में 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, आयात पर जीएसटी संग्रह में भी 28.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ राज्यों में जीएसटी संग्रह में गिरावट भी दर्ज की गई है।

जुलाई में जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ के पार पहुंचा

देश के अंदर आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत दिखने को मिल रहे हैं। जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते माह देश का सकल जीएसटी संग्रह 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ पहुंच गया। जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में कुल जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपया का रहा। वित्त मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी आंकड़े से पता चलता है कि बीते महीने कुल जीएसटी संग्रह 2,11,205 करोड़ रुपये रहा। जबकि इस दौरान केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपये, राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपये और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से 1,23,490 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह हुआ। रिफंड जारी करने के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह 15.8 प्रतिशत बढ़कर 1,81,237 करोड़ रहा। घरेलू जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत बढ़कर 1,44,695 करोड़ रहा। वहीं, आयात पर जीएसटी संग्रह में 28.8 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 66,511 करोड़ पहुंच गया。

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रिफंड में 13.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी

जीएसटी संग्रह के साथ रिफंड में भी उछाल देखने को मिला है। सरकार ने बीते महीने 29,968 करोड़ का जीएसटी रिफंड जारी किया, जो पिछले साल की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक है। इसमें घरेलू रिफंड 17,680 करोड़ और निर्यात से जुड़े रिफंड 12,288 करोड़ रुपये का रहा है। जबकि बीते वर्ष इसी समान अवधि में 26,495 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया था। आंकड़े से पता चलता है कि कुछ राज्यों के स्तर पर भी जीएसटी संग्रह में तेजी देखी गई है, जबकि कुछ में गिरावट भी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में 22 प्रतिशत, उत्तराखंड 18, पुडुचेरी 17, मध्य प्रदेश 10, मिजोरम 7, आंध्र प्रदेश 5 और सिक्किम में 59 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

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राज्यों में जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी

राज्य प्रतिशत वृद्धि (सालाना आधार पर)

हरियाणा 25

गुजरात 19

तेलंगाना 19

पंजाब 16

झारखंड 16

केरल 16

उत्तर प्रदेश 15

प्रश्नोत्तर

जीएसटी संग्रह में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है?
जीएसटी संग्रह में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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