जुलाई में जीएसटी संग्रह 2.11 लाख करोड़ के पार पहुंचा

देश के अंदर आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत दिखने को मिल रहे हैं। जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते माह देश का सकल जीएसटी संग्रह 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ पहुंच गया। जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में कुल जीएसटी संग्रह 1.83 लाख करोड़ रुपया का रहा। वित्त मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी आंकड़े से पता चलता है कि बीते महीने कुल जीएसटी संग्रह 2,11,205 करोड़ रुपये रहा। जबकि इस दौरान केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपये, राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपये और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से 1,23,490 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह हुआ। रिफंड जारी करने के बाद सरकार का शुद्ध जीएसटी संग्रह 15.8 प्रतिशत बढ़कर 1,81,237 करोड़ रहा। घरेलू जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत बढ़कर 1,44,695 करोड़ रहा। वहीं, आयात पर जीएसटी संग्रह में 28.8 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 66,511 करोड़ पहुंच गया。