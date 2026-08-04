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एलबीएस से फिर उड़ेंगे स्पाइसजेट के विमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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बाबतपुर के लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की उड़ानें 21 अक्टूबर से फिर शुरू होंगी। एयरलाइंस डेली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे के लिए सेवा प्रदान करेगी। 25 जून से विमान सेवाएं ठप थीं। रात को लैंडिंग पर पाबंदी के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

एलबीएस से फिर उड़ेंगे स्पाइसजेट के विमान

बाबतपुर (वाराणसी), संवाद। लालबहादुर शास्त्री (एलबीएस) अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की उड़ानें फिर शुरू होंगी। एयरलाइंस 21 अक्तूबर से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे के लिए उड़ान संचालित करेगी। बता दें कि 25 जून से उसकी विमान सेवा ठप है। अधिकारियों ने बताया कि चारों प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों का शेड्यूल इस महीने के बाद जारी किया जाएगा। टिकट बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। उधर, एयरपोर्ट पर रन-वे के विस्तारीकरण के कारण रात नौ बजे के बाद विमानों की लैंडिंग बंद है। इससे उड़ानों की समयसारिणी बदली गई है। कई उड़ानें बंद होने से यात्री परेशान हैं। उन्हें बढ़ी कीमत पर टिकट बुक करने पड़ रहे हैं।

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