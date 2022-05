'रनवे 34' जैसी थी स्पाइसजेट की स्थिति, यात्रियों ने बयां किया खौफनाक मंजर

अस्पताल में भर्ती यात्री ने बताया कि विमान लगातार ऊपर और नीचे जा रहा था। यात्री ने बताया कि ऐसा लगा जैसे विमान पलट जाएगा। इसी खतरनाक हालात में पायलट ने किसी तरह विमान को सुरक्षित लैंड कराया।

इस खबर को सुनें