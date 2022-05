पश्चिम बंगाल: दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त तूफान में फंसी स्पाइसजेट की फ्लाइट, 40 यात्री घायल

यह हादसा उस समय हुआ जब विमान लैंडिंग कर रहा था। लैंडिंग के वक्त गोते खाने की वजह से विमान के केबीन में रखे बैग और अन्य सामना यात्रियों पर गिर गए जिसकी वजह से लोगों को चोट का सामना करना पड़ा।

