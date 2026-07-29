स्पीडी ट्रायल में चलाए जाएंगे दो सौ से अधिक मुकदमे

गंभीर प्रकृति के अपराध के मामले में दिए गए हैं निर्देश ष्ठी की बैठक में इस आशय का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार लगभग दो सौ से अधिक मुकदमों का चयन किया ग

औरंगाबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में घटित हुए गंभीर अपराधों का चयन करते हुए इसका निष्पादन स्पीडी ट्रायल के तहत कराया जाएगा। औरंगाबाद के एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बुधवार को जून माह की अपराध गोष्ठी की बैठक में इस आशय का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार लगभग दो सौ से अधिक मुकदमों का चयन किया गया है और इनका निष्पादन स्पीडी ट्रायल के तहत कराया जाएगा।

मुकदमे का चयन एसपी ने बैठक में सभी थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को निर्देश दिया कि वह हत्या, आर्म्स एक्ट, पॉक्सो सहित अन्य गंभीर अपराध के मामलों से संबंधित मुकदमों का चयन करेंगे और अभियोजन से मिलकर मुकदमों का निष्पादन स्पीडी ट्रायल के तहत कराएंगे। इसके तहत गवाहों का उपस्थापन, सबूत जुटाने, केस डायरी, ई साक्ष्य जैसी प्रक्रिया को समय से पूर्ण करने तथा चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा का निर्धारण होगा। कहा कि पूर्व में स्पीडी ट्रायल के तहत जो मामले निष्पादित हो चुके हैं, उन्हें इस सूची से अलग रखा गया है। नए मुकदमों को इसमें शामिल किया गया है।

बैठक की समीक्षा बैठक में सभी एसडीपीओ, पुलिस उपाधीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर शामिल हुए। तीन सौ दिनों से अधिक समय से लंबित कांडों की विशेष रूप से समीक्षा की गई। जून के अंतिम प्रपत्र, हत्या और पुलिस पर हमला से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, पॉक्सो, मॉब लिंचिंग और एससी- एसटी जैसे गंभीर घटनाओं की समीक्षा की गई। थानावार हो रही गिरफ्तारी, सम्मान और वारंट का निष्पादन, कुर्की जब्ती से संबंधित कारवाई, उत्पाद अधिनियम के मामले की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही मालखानों के भौतिक सत्यापन की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा हुई। कहा गया कि मलखाना का भौतिक सत्यापन हर हाल में होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी समय से जमा हो।

पुलिस की सक्रियता इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री में भेजी जाने वाले लंबित नमूनों की भी समीक्षा की गई। गंभीर अपराध सहित अन्य मामलों में लिए गए नमूनों को समय से एफएसएल, पटना भेजने का निर्देश दिया गया। एसपी ने बताया कि सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ कार्य करेंगे और गंभीर अपराध के निष्पादन में रुचि लेकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर सदर एसडीपीओ सुशील कुमार, दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे।