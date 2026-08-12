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तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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बल्लभगढ़ के अटाली-कोराली गांव रोड पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जांच कर रही है कि वाहन तेज रफ्तार में क्यों था।

तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, पांच घायल

बल्लभगढ़, अशोक जैन। तिगांव थाना क्षेत्र के अटाली-कोराली गांव रोड पर मंगलवार शाम करीब चार बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके एयरबैग खुल गए। हादसे में गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को अलग-अलग वाहनों से सर्वोदय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे में खेड़ी कला निवासी 36 वर्षीय मनीष की मौत हो गई। वहीं खेड़ी कला निवासी ओमप्रकाश, कोराली निवासी ओमबीर, महावतपुर निवासी सुनील, फरीदाबाद की भारत कॉलोनी निवासी रिंकू और योगेश घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना का विवरण

बताया जा रहा है कि हादसे के समय स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहां बहन-बेटियों को सिंधारा देने के लिए गए थे। वहां से वापस लौटते समय अटाली-कोराली रोड पर यह हादसा हो गया। हालांकि, वे किस स्थान से लौट रहे थे और हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है।

गाड़ी के एयरबैग खुल गए

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में लगे एयरबैग भी खुल गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भिजवाया।

पुलिस की जांच प्रक्रिया

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच। एसीपी अशोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी। तेज गति के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सभी लोग किस स्थान से लौट रहे थे। जांच के बाद ही हादसे से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं?
हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
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