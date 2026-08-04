आलू लदा ट्रक सड़क किनारे खंती में पलटा, चालक समेत दो घायल

सीतापुर, संवाददाता। सीतापुर के सिधौली इलाके में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार आलू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी गाड़ी के केबिन में ही फंस गये। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने क्लीनर को तुरंत बाहर निकाल लिया। वहीं स्टेयरिंग और सीट के बीच में फंसे चालक को बाहर निकालने के लिए तीन घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसमें चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। शाहजहांपुर के अल्लागंज निवासी नसीम ट्रक पर आलू लादकर फर्रुखाबाद निवासी क्लीनर धर्मेंद्र के साथ सीतापुर की तरफ जा रहा था।

मंगलवार तड़के वह सिधौली- मिश्रिख मार्ग पर पहुंचा ही था तभी तेज ट्रक अनियंत्रित हो गया। जब तक वह संभाल पाता ट्रक सड़क किनारे खंती में पलट गया। हादसा देख चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पुलिसकर्मियों ने केबिन में फंसे धर्मेंद्र को तुरंत बाहर निकाल लिया। वहीं, काफी मशक्कत के बाद भी स्टेयरिंग और सीट के बीच में फंसे चालक नसीम को बाहर नहीं निकाल पाए। सूचना पर कुछ ही देर में दमकलकर्मी भी आ गए। दकमलकर्मियों ने कटर की मदद से ट्रक की बॉडी काटकर करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद चालक नसीम को बाहा निकाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने नसीम की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां नसीम का इलाज चल रहा है। वहीं धर्मेंद्र का इलाज सीएचसी में चल रहा है।