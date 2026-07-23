पिकअप की टक्कर से स्कूल बस का कडंक्टर घायल
बड़हलगंज के ग्राम चौतिसा में एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूल बस के पास खड़े कंडक्टर अशोक जायसवाल को टक्कर मार दी। इस हादसे में कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया और पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घायल को सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
बड़हलगंज। क्षेत्र के ग्राम चौतिसा के पास गुरुवार की दोपहर 3.30 बजे फोरलेन पर खड़ी एक निजी स्कूल बस के पास खड़े कंडक्टर को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घायल की पहचान अशोक जायसवाल (40) निवासी हनुमान नगर के रूप में हुई है। घायल के भाई कन्हैया जायसवाल ने बताया कि अशोक एक निजी स्कूल बस में कंडक्टर का कार्य करते हैं। बस फोरलेन किनारे खड़ी थी और अशोक उसके पास खड़े थे। इसी दौरान तेज गति से आई एक पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
सिर में गंभीर चोट लगी है।
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