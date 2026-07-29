रुद्रपुर में तेज रफ्तार डंपर ने युवक को कुचला, मौत
रुद्रपुर के काशीपुर हाईवे पर गावा चौक के पास तेज रफ्तार डंपर ने 26 वर्षीय युवक गोविंदा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जाम लग गया जिसे पुलिस ने बाद में Clears किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।
रुद्रपुर, संवाददाता। काशीपुर हाईवे स्थित गावा चौक के पास तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यातायात सुचारु कराया। बुधवार दोपहर काशीपुर हाईवे पर गावा चौक के निकट तेज गति से आ रहे एक डंपर ने युवक को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसी दौरान वहां से गुजर रहे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के भाई संजय ठुकराल ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। साथ ही जाम खुलवाकर यातायात सामान्य कराया। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 26 वर्षीय गोविंदा पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी वार्ड नंबर-23 कटोरी मंदिर के निकट, रम्पुरा रुद्रपुर के रूप में हुई है। मृतक के मामा ने बताया कि गोविंदा अपने पिता के साथ रुद्रपुर में रहकर मजदूरी करता था, जबकि उसकी मां छोटे बेटे के साथ दिल्ली में मजदूरी करती है। एसएसआई खुशवंत सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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