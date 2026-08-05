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कार ने दो बाइक सवार चार को रौंदा, तीन की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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शाहगंज के मजडीहा गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुँचाया। तीन युवकों की हालत गंभीर है और उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है।

कार ने दो बाइक सवार चार को रौंदा, तीन की हालत गंभीर

शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के मजडीहा गांव के समीप सड़क दुघर्टना में तेज रफ्तार कार ने दो बाइक पर सवार चार युवकों को टक्कर मार दिया। जिसमें बाइक सवार चारों युवक गंभीर रुप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों युवकों की हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्षेत्र के जौनपुर मुख्य मार्ग स्थित मजडीहा गांव के बालू मंडी के समीप बुधवार की सुबह कौड़ियां गांव निवासी 20 वर्षीय साहिल पुत्र राम असारे, 25 वर्षीय प्रियांशु, 26 वर्षीय दीपांशु पुत्र लाला, 20 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र राम जीत दो बाइक से कहीं जा रहे थे।

सामने से आ रही तेज रफ्तार चार वहिया वाहन सड़क के दूसरी पटरी पर जा रहें बाइक सवारों को रौंदते हुए कार सड़क किनारे गढ्ढे में पलट गई। जिसमें चारों युवक गंभीर रुप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद साहिल, दीपांशु, प्रियांशु की हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं वाहन चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

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