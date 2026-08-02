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गंगा एक्सप्रेस वे पर कार पलटने से बदायूं में तैनात दरोगा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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गंगा एक्सप्रेसवे पर रसूलपुर धतरा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बदायूं जिले में तैनात एसआई मोहित नैन घायल हो गए। उन्हें यूपीडा की एंबुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। हादसा तब हुआ जब एसआई मोहित नैन ड्यूटी पर लौट रहे थे और अचानक नींद आ गई।

गंगा एक्सप्रेस वे पर कार पलटने से बदायूं में तैनात दरोगा घायल

हयातनगर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव रसूलपुर धतरा के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बदायूं जिले में तैनात एसआई मोहित नैन घायल हो गए। सूचना पर पहुंची यूपीडा की एंबुलेंस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बागपत जिले के थाना खेकड़ा क्षेत्र के गांव बसी निवासी एसआई मोहित नैन वर्तमान में बदायूं जिले के थाना कादरचौक में तैनात हैं। रविवार सुबह वह नोएडा से ड्यूटी पर लौट रहे थे। गंगा एक्सप्रेसवे पर रसूलपुर धतरा गांव के पास अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई, जिससे उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई।हादसे

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के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही यूपीडा की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल एसआई को जिला अस्पताल पहुंचाया। एसआई मोहित नैन ने बताया कि अचानक झपकी आने के कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं रह सका, जिससे यह हादसा हो गया।

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