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ड्यूटी पर जा रही महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी में कार ने मारी टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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डीआईजी रेंज कार्यालय के सामने तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे में उन्हें सिर, घुटने और आंख में गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उनकी आंख की सर्जरी हुई। महिला पुलिसकर्मी ने थाना सिविल लाइन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

ड्यूटी पर जा रही महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी में कार ने मारी टक्कर

डीआईजी रेंज कार्यालय के सामने तेज रफ्तार कार की टक्कर से कांवड़ सेल कंट्रोल रूम में ड्यूटी के लिए जा रही महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे में उनके सिर, दाहिने घुटने और आंख के पास गंभीर चोट आई।

हादसे के बाद की स्थिति

डीआईजी कार्यालय में तैनात जवानों और राहगीरों ने सड़क से उठाकर जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी आंख की सर्जरी हो चुकी है और उपचार जारी है। थाना रेलवे रोड में तैनात कांस्टेबल नसरीन फातिमा कांवड़ सेल कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रही थीं।

दुर्घटना की जानकारी

पुलिस लाइन के गेट नंबर 3 के सामने साकेत चौराहे की ओर जाने वाली सड़क पर डीआईजी कार्यालय के सामने कार चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में आकर उनकी स्कूटी में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह स्कूटी समेत सड़क पर गिर गईं और बेहोश हो गईं। होश आने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाए जाने की जानकारी हुई।

आरोप और कानूनी कार्रवाई

आरोप लगाया गया कि 28 जुलाई को प्रतीक भटनागर दो अन्य लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा और महिला पुलिसकर्मी के भाई शहादत से बदतमीजी व गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही झूठी शिकायत करने की बात कही। महिला पुलिसकर्मी ने थाना सिविल लाइन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

महिला पुलिसकर्मी को कितनी चोटें आईं?
महिला पुलिसकर्मी को सिर, दाहिने घुटने और आंख के पास गंभीर चोट आईं।
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