सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला से टकराई छात्र की बाइक, रास्ते में छात्र ने थोड़ा दम
कोतवाली क्षेत्र के गांव मई में एक तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग महिला पार्वती देवी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्र साहिल को मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजन छात्र का शव बिना कार्रवाई के घर ले गए।
कोतवाली क्षेत्र के गांव मई में शुक्रवार को तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग महिला व बाइक सवार घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस ने जनपद बदायूं थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के आसफपुर स्थित सीएचसी भिजवाया। जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। छात्र की मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली क्षेत्र के गांव मई निवासी साहिल(17) पुत्र डॉ इमरान जनपद बदायूं थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव औरछी के बदायूं रोड स्थित सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में 12वीं का छात्र था।
शुक्रवार की दोपहर छुट्टी के बाद बाइक से लौटते समय जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा तो सड़क पार कर रही गांव कनुआखेड़ा निवासी पार्वती देवी(70) से बाइक टकरा गई। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को सीएचसी आसफपुर भेज दिया। जहां छात्र सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को आसफपुर सीएचसी ले गई। जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने रेफर कर दिया। रेफर होने के बाद परिजन छात्रा को मुरादाबाद ले जा रहे थे। जहां उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजन बिना किसी कार्रवाई के छात्र का शव घर ले गए। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें