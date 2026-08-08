भाषण प्रतियोगिता में रेशमा, छाया और ममता अव्वल
गरमपानी में शहीद खेमचंद डौर्बी महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रेशमा बिष्ट ने पहले स्थान, छाया पंत ने दूसरे और ममता बोहरा ने तीसरे स्थान पर कब्जा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जयति दीक्षित ने की।
गरमपानी। शहीद खेमचंद डौर्बी महाविद्यालय बेतालघाट में शनिवार को भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं व्याख्यान का आयोजन किया। जिसमें रेशमा बिष्ट पहले, छाया पंत दूसरे, ममता बोहरा तीसरे स्थान पर रहीं। इसके अलावा बबीता करगेती, छाया समेत अन्य विद्यार्थियों ने भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉ. जयति दीक्षित ने की। यहां नोडल अधिकारी डॉ. निर्मला, डॉ. जयति दीक्षित, डॉ. तरुण कुमार आर्य, डॉ. इप्सिता सिंह, ममता पांडे, संतोष कुमार भारती, भास्कर पंत, प्रेमा, अनिल नाथ, ललित, मुकेश रावत रहे।
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