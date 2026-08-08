Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाषण प्रतियोगिता में रेशमा, छाया और ममता अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

गरमपानी में शहीद खेमचंद डौर्बी महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रेशमा बिष्ट ने पहले स्थान, छाया पंत ने दूसरे और ममता बोहरा ने तीसरे स्थान पर कब्जा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जयति दीक्षित ने की।

भाषण प्रतियोगिता में रेशमा, छाया और ममता अव्वल

गरमपानी। शहीद खेमचंद डौर्बी महाविद्यालय बेतालघाट में शनिवार को भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं व्याख्यान का आयोजन किया। जिसमें रेशमा बिष्ट पहले, छाया पंत दूसरे, ममता बोहरा तीसरे स्थान पर रहीं। इसके अलावा बबीता करगेती, छाया समेत अन्य विद्यार्थियों ने भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉ. जयति दीक्षित ने की। यहां नोडल अधिकारी डॉ. निर्मला, डॉ. जयति दीक्षित, डॉ. तरुण कुमार आर्य, डॉ. इप्सिता सिंह, ममता पांडे, संतोष कुमार भारती, भास्कर पंत, प्रेमा, अनिल नाथ, ललित, मुकेश रावत रहे।

ये भी पढ़ें:बेगूसराय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता में रश्मि रानी व नीतीश कॉलेज टॉपर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।