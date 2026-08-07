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प्रतियोगिता: प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के प्रभावशाली भाषण ने जीता मन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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जनपद बिजनौर के परिषदीय विद्यालयों में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर तिरंगे के महत्व और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान पर भी चर्चा की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता: प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के प्रभावशाली भाषण ने जीता मन
प्रतियोगिता: प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के प्रभावशाली भाषण ने जीता मन

जनपद बिजनौर के परिषदीय विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा घर-घर तिरंगा विषय पर भाषण प्रतियोगिता का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया तथा अपने प्रभावशाली भाषणों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं तिरंगे के गौरव का संदेश दिया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने तिरंगे के तीनों रंगों के महत्व, अशोक चक्र के संदेश तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान पर अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, संविधान के प्रति आस्था तथा एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों के प्रति प्रेरित किया।

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इस अवसर पर विद्यालयों में राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत एवं तिरंगा अभियान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया। बीएसए सचिन कसाना ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, विशेषकर विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना है। जनपद के सभी विकास क्षेत्रों में अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।

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