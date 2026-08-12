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हर घर तिरंगा में गूंजा विकसित भारत का संकल्प, लवी रहीं प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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फोटो : बीएलवाई 62 एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केंद्र की ओर से स्वाधीनता आंदोलन की विरासत और

हर घर तिरंगा में गूंजा विकसित भारत का संकल्प, लवी रहीं प्रथम

एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केंद्र की ओर से स्वाधीनता आंदोलन की विरासत और विकसित भारत @2047 विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में एमए मनोविज्ञान की लवी सिंह ने प्रथम, एमए दर्शनशास्त्र की प्रगति मिश्रा ने द्वितीय, एमए इतिहास के अभय सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय परिसर के साथ संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। सिमरन, काव्यांश मिश्रा, चांदनी दीक्षित, यशी शर्मा, अंकित पटेल, प्रणव भट्ट, गायत्री यादव, विधि, नैना कश्यप, मनीषा भारती, श्रद्धा शर्मा, भवलीन कौर एवं निखिल माहेश्वरी सहित अनेक विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

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