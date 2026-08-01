सादाबाद की खबरे द्वितीय फाइल

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नशा मुक्त भारत विषय पर हुई प्रतियोगिता सादाबाद की खबरे द्वितीय फाइलसादाबाद की खबरे द्वितीय फाइलसादाबाद की खबरे द्वितीय फाइलसादाबाद की खबरे द्वितीय फा
सादाबाद। राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा, हाथरस में शुक्रवार को “नशा मुक्त भारत” विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. डॉ. मृदुला गौतम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शुभारंभ प्राचार्य, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव एवं रोवर-रेंजर प्रभारी डॉ. राधा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत अभियान, नशे के दुष्प्रभाव, उसके कारणों एवं बचाव के उपायों पर प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए। महाविद्यालय के मिथुन, लक्ष्मी, अरमान, दीपक, मधु, कशिश, सोनिया, विकास सहित अनेक छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में शामिल डॉ. हेमंत कुमार, डॉ. डी.के. तोमर एवं डॉ. नरेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों के वक्तव्यों का मूल्यांकन किया।
प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम वर्ष के वंश गौतम ने प्रथम, बीए प्रथम वर्ष की उमा ने द्वितीय तथा बीए द्वितीय वर्ष के यश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ. नरेंद्र सिंह ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। यह व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थय के साथ-साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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