Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सादाबाद की खबरे द्वितीय फाइल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

नशा मुक्त भारत विषय पर हुई प्रतियोगिता सादाबाद की खबरे द्वितीय फाइलसादाबाद की खबरे द्वितीय फाइलसादाबाद की खबरे द्वितीय फाइलसादाबाद की खबरे द्वितीय फा

सादाबाद की खबरे द्वितीय फाइल

सादाबाद। राजकीय महाविद्यालय कुरसंडा, हाथरस में शुक्रवार को “नशा मुक्त भारत” विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. डॉ. मृदुला गौतम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शुभारंभ प्राचार्य, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव एवं रोवर-रेंजर प्रभारी डॉ. राधा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत अभियान, नशे के दुष्प्रभाव, उसके कारणों एवं बचाव के उपायों पर प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए। महाविद्यालय के मिथुन, लक्ष्मी, अरमान, दीपक, मधु, कशिश, सोनिया, विकास सहित अनेक छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में शामिल डॉ. हेमंत कुमार, डॉ. डी.के. तोमर एवं डॉ. नरेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों के वक्तव्यों का मूल्यांकन किया।

प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम वर्ष के वंश गौतम ने प्रथम, बीए प्रथम वर्ष की उमा ने द्वितीय तथा बीए द्वितीय वर्ष के यश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ. नरेंद्र सिंह ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। यह व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थय के साथ-साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।