राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता आयोजित, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, में हिन्दी साहित्य सभा के तत्वावधान में मंगलवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता आयोजित मेहंदिया, निज संवाददाता। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, में हिन्दी साहित्य सभा के तत्वावधान में मंगलवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए।

प्रतियोगिता के विषय प्रतियोगिता के लिए “स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रगति एवं चुनौतियाँ” तथा “स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक” दो विषय निर्धारित किए गए थे। पहले विषय पर विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, रक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में देश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को रेखांकित किया। इसके साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक असमानता, पर्यावरण संरक्षण और अन्य समकालीन चुनौतियों पर भी विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। वहीं स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक विषय पर विद्यार्थियों ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उन वीर-वीरांगनाओं के योगदान को याद किया, जिनका नाम इतिहास में अपेक्षाकृत कम चर्चित रहा है।

प्रतिभागियों का मूल्यांकन विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. शिप्रा सिन्हा, प्रो. अंजनी कुमारी, प्रो. शालिनी एवं डॉ. आशीष अवस्थी ने किया। निर्णायक मंडल ने विषय-वस्तु, भाषा-शैली, तर्क, प्रस्तुतीकरण और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में सिविल इंजीनियरिंग के छठे सेमेस्टर के छात्र पप्पू साव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अरमान अंसारी ने द्वितीय स्थान हासिल किया।

महत्व एवं प्रोत्साहन दोनों विजेताओं को बधाई देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रणव कुमार ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने की क्षमता विकसित करती हैं। साथ ही उन्हें देश के इतिहास, वर्तमान परिस्थितियों और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रो. संतोष कुमार ने कार्यक्रम की गतिविधियों को संकलित एवं प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने रखने के लिए मंच उपलब्ध कराने से उनके आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों सहित सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गईं। प्रतियोगिता का आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, ऐतिहासिक चेतना, सामाजिक जागरूकता एवं प्रभावी अभिव्यक्ति की भावना विकसित करने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।