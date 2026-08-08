बेगूसराय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता में रश्मि रानी व नीतीश कॉलेज टॉपर
एसबीएसएस कॉलेज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में, हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निर्णायक मंडल द्वारा किया गया। छात्र-छात्राओं में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया।
एसबीएसएस कॉलेज में शनिवार हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अवधेश कुमार सिंह ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने किया। भाषण प्रतियोगिता हिंदी एवं अंग्रेजी, दोनों माध्यमों में आयोजित की गई। प्रतिभागियों के मूल्यांकन एवं चयन के लिए डॉ. रुचि, डॉ. आरुणि कुमार एवं डॉ. जयराम प्रसाद ने निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में रश्मि रानी प्रथम, सूरज कुमार द्वितीय तथा ज्योति कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं हिंदी भाषण प्रतियोगिता में नीतीश कुमार प्रथम, सोनम कुमारी द्वितीय तथा सरफराज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉ. रूपेश, डॉ. मीरा, डॉ. स्वाति एवं डॉ. रंजना सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एनएसएस के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान तथा देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों एवं उपस्थित शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया।
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।