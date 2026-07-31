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सावन के पहले दिन झारखंडधाम में सवा लाख बेलपत्र अर्पित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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झारखंडधाम में श्रावण मास के अवसर पर बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना एवं सवा लाख बेलपत्र अर्पण का अनुष्ठान हुआ। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ से माहौल भक्तिमय रहा। यह आयोजन वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है।

सावन के पहले दिन झारखंडधाम में सवा लाख बेलपत्र अर्पित

झारखंडधाम। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर शिवनगरी झारखंडधाम में बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना एवं सवा लाख बेलपत्र अर्पण का अनुष्ठान श्रद्धा-भक्ति के साथ गुरुवार को संपन्न हुआ। पंडा-पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा का रुद्राभिषेक एवं विधिवत पूजन किया। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं बेलपत्र अर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा परिसर गूंजता रहा। पंडा-पुजारियों ने बताया कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत विश्व कल्याण एवं समाज में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की जाती है।

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आयोजन में मंदिर समिति अध्यक्ष बिनोद पंडा, सचिव मनोज पंडा, कोषाध्यक्ष नरेश पंडा सहित अम्बिका पंडा, सुधीर पंडा, काशी पंडा, कृष्णदेव पंडा, उदय पंडा, किशोर पंडा, विकास पंडा, रंजन पंडा, सुजीत पंडा, राहुल पंडा, कुणाल पंडा, अंकित पंडा, पंकज पंडा, बैजनाथ पंडा, नंदकिशोर पंडा, सिकंदर पंडा, गिरीश पंडा, जयदेव पंडा, दयानंद पंडा, पवन पंडा, आशुतोष पंडा, महादेव पंडा, विजय पंडा, अर्जुन पंडा सहित पंडा समाज एवं स्थानीय लोग मौजूद थे।

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