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गोड्डा देवघर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा और देवघर के बीच श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को चलेगी और श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम जाने में मदद मिलेगी। नियमित लोकल ट्रेन जारी रहेगी, जिससे यात्रा सुगम होगी।

गोड्डा देवघर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन शुरू

गोड्डा एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गोड्डा और देवघर के बीच रविवार से श्रावणी मेला स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। यह विशेष ट्रेन अब 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को चलेगी, जिससे बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार को सुबह 10:45 बजे देवघर से खुलकर गोड्डा पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 1:15 बजे गोड्डा से रवाना होकर देवघर जाएगी। वहीं, रविवार के अलावा सोमवार से शनिवार तक गोड्डा और देवघर के बीच नियमित लोकल ट्रेन का परिचालन पहले की तरह जारी रहेगा।

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नियमित लोकल ट्रेन दोपहर 1:00 बजे गोड्डा से देवघर के लिए रवाना होती है, जबकि सुबह 10:40 बजे देवघर से गोड्डा के लिए चलती है। श्रावणी मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। ऐसे में रविवार के दिन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन शुरू होने से यात्रियों की भीड़ कम करने और उन्हें सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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