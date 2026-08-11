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दो सितंबर से चलेगी लालकुआं-साबरवती- लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली, वरिष्ठ संवाददाता (05344/05343) लालकुआं-साबरमती-लालकुआं साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन लालकुआं से 02 सितम्बर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार और

दो सितंबर से चलेगी लालकुआं-साबरवती- लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा हेतु (05344/05343) लालकुआं-साबरमती-लालकुआं साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन लालकुआं से 02 सितम्बर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार और साबरमती से 03 सितम्बर से 26 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को 13 फेरों के लिये चलाया जाएगा।

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विशेष गाड़ी का विवरण

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05344 लालकुआं-साबरमती साप्ताहिक विशेष गाड़ी

02 सितम्बर से 25 नवम्ब तक प्रत्येक बुधवार को लालकुआं से 13.35 बजे प्रस्थान कर किच्छा 13.59 बजे, बहेड़ी 14.17 बजे, भोजीपुरा 14.40 बजे, इज्जतनगर 14.57 बजे, बरेली सिटी 15.15 बजे, बरेली 15.27 बजे, बदायूं 16.02 बजे, कासगंज 17.15 बजे, हाथरस सिटी 18.15 बजे, मथुरा कैंट 19.05 बजे, मथुरा जं. 19.25 बजे, भरतपुर 21.05 बजे, बांदीकुई 23.20 बजे, दौसा 23.36 बजे, दूसरे दिन गांधीनगर जयपुर 00.16 बजे, जयपुर 00.45 बजे, किशनगढ़ 02.00 बजे, अजमेर 02.50 बजे, ब्यावर 03.34 बजे, मारवाड़ 04.50 बजे, फालना 05.43 बजे, जवाई बांध 05.59 बजे, आबू रोड 07.20 बजे, पालनपुर 08.32 बजे, महेसाणा 09.30 बजे छूटकर साबरमती 11.05 बजे पहुंचेगी।

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सेवाएं और सुविधाएं

05343 साबरमती-लालकुआं साप्ताहिक विशेष गाड़ी

03 सितम्बर से 26 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को साबरमती 16.00 बजे प्रस्थान कर महेसाणा 16.53 बजे, पालनपुर 17.57 बजे, आबू रोड 18.47 बजे, जवाई बांध 20.08 बजे, फालना 20.24 बजे, मारवाड़ 21.27 बजे, ब्यावर 22.32 बजे, अजमेर 23.48 बजे, दूसरे दिन किशनगढ़ 00.18 बजे, जयपुर 02.10 बजे, गांधी नगर जयपुर 02.23 बजे, दौसा 03.02 बजे, बांदीकुई 03.45 बजे, भरतपुर 05.02 बजे, मथुरा जं. 07.35 बजे, मथुरा कैंट 07.47 बजे, हाथरस सिटी 08.24 बजे, कासगंज 09.45 बजे, बदायूं 10.52 बजे, बरेली जंक्शन 11.45 बजे, बरेली सिटी 12.00 बजे, इज्जतनगर 12.17 बजे, भोजीपुरा 12.34 बजे, बहेड़ी 12.57 बजे तथा किच्छा 13.25 बजे छूटकर लालकुआं 14.20 बजे पहुंचेगी।

इस गाडी में एस.एल.आर.डी. के 02, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 11, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 01 कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे।

(सुमित कुमार)

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस विशेष गाड़ी का संचालन कब किया जाएगा?
लालकुआं से 02 सितम्बर से 25 नवम्बर तक प्रत्येक बुधवार और साबरमती से 03 सितम्बर से 26 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को संचालित किया जाएगा।
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