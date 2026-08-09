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जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 08 और 09 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वे नाम दर्ज करा सकते हैं। पारिवारिक नाम स्थानांतरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता शिविर

देवघर, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) 2026 के तहत 08 अगस्त 2026 एवं 09 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर प्रथम विशेष कैंप का आयोजन निर्धारित है।

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मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

शिविर के माध्यम से जिन युवाओं की उम्र अर्हता तिथि के अनुसार पूरी हो चुकी है, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं पारिवारिक नाम स्थानांतरण के तहत यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर हैं, तो वे पूरे परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र पर ट्रांसफर करा सकते हैं।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अपील

इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिलेवासियों से अपील की है कि उक्त अवधि में दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले या 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तथा पात्र भारतीय नागरिक हैं एवं देवघर जिला अंतर्गत किसी भी मतदान केन्द्र क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, तो वैसे नागरिक, मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रपत्र-6 घोषणा पत्र सहित आवेदन कर सकते हैं।

प्रपत्र जमा करने की जानकारी

साथ ही निवास स्थानांतरण या वर्तमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार या बिना सुधार के ईपीक कार्ड निर्माण या दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हितीकरण आदि के लिए प्रपत्र 8 घोषणा पत्र सहित के साथ अपना आवेदन अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर एक वोट मूल्यवान है। छूटे हुए सभी योग्य नागरिक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं। वहीं मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार देवघर के मतदान केंद्र पर बीएलओ सोमा मुखर्जी, अर्चना कुमारी, संतोषी कुमारी व पूजा कुमारी द्वारा नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरवाया गया। साथ ही नाम स्थानांतरण और सुधार के लिए फॉर्म 8 भरवाया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कब शिविर लगेगा?
08 और 09 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा।
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