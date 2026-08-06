मुसाबनी : आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची का किया प्रकाशन
मुसाबनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अदिति गुप्ता ने बताया कि नागरिक अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं और योग्य नागरिक फ़ॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यू वोटर्स हैशटैग अभियान भी चलाया गया।
मुसाबनी। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के अंतर्गत पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत सभी मतदान केंद्र में बीएलओ तथा सुपरवाइजर द्वारा प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का प्रकाशन किया गया। इस मौके पर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी अदिति गुप्ता ने कहा कि प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, विवरण अथवा अन्य प्रविष्टियों का मतदाता स्वयं मतदान केंद्र में आकर अवलोकन कर सकते हैं। यदि प्रखंड के किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है या जिन नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी वे निर्धारित घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
आवेदन बीएलओ के माध्यम से अथवा ऑनलाइन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रखंड में बूथ संख्या बदलकर 215 से 313 तक हो गया है। मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 5 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक न्यू वोटर्स हैशटैग अभियान चलाया गया।
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