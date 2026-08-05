बीएलओ व सुपरवाइजरों को दिया गया प्रशिक्षण

सरैयाहाट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाता निबंधन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। बीडीओ राहुल कुमार ने बीएलओ को निर्देश दिए कि दावा-आपत्ति के आवेदन समय पर और निष्पक्षता से सत्यापित किए जाएं। कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया।

सरैयाहाट, प्रतिनिधि। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र संग्रहण चरण पूरा होने के बाद अब दावा-आपत्ति एवं नए मतदाता निबंधन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू की अध्यक्षता में सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों की कार्यशाला आयोजित की गई। बीडीओ राहुल कुमार शानू ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना है।

दावा-आपत्ति की प्रक्रिया उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि दावा-आपत्ति से संबंधित प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गंभीरता से सत्यापन कर निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने में बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन कंप्यूटर ऑपरेटर परिमल कुमार ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन से संबंधित निर्धारित प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सही ढंग से भरवाकर जमा कराना होगा।

नए प्रावधान उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के नए प्रावधान के अनुसार आवेदक को अपने माता-पिता के पिछले एसआईआर से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। कार्यशाला के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन बीएलओ एवं तीन बीएलओ सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कर्मी मौजूद थे।