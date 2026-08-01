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अगस्त में विशेष टीकाकरण अभियान, सवा लाख बच्चों को लगेंगी वैक्सीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले के परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत करीब सवा लाख बच्चों को गंभीर संक्रामक बीम

अगस्त में विशेष टीकाकरण अभियान, सवा लाख बच्चों को लगेंगी वैक्सीन

शाहजहांपुर। जिले के परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत करीब सवा लाख बच्चों को गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए अगस्त माह में दो चरणों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय में नोडल शिक्षक नामित किए जाएंगे, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर टीकाकरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने डीआईओएस और बीएसए को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। पहला चरण 3 से 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को टीडीएपी-2, 10 वर्ष के बच्चों को टीडी-10 और 16 वर्ष के बच्चों को टीडी-16 की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी।

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दूसरा चरण 18 से 28 अगस्त तक संचालित होगा, जिसमें 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मीजल्स-रूबेला (एमआर) वैक्सीन की अतिरिक्त डोज लगाई जाएगी। अभियान के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से पात्र बच्चों की सूची तैयार की जाएगी तथा अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे।

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