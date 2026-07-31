हर आठ मिनट पर दौड़ने लगी रैपिड-मेट्रो, जरुरत पड़ी तो और बढ़ेंगे फेरे
कांवड़ यात्रा के दौरान एनसीआरटीसी द्वारा यात्रियों के लिए विशेष सेवाएं शुरू की गई हैं। 14 अगस्त तक रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का संचालन हर आठ मिनट पर किया जाएगा। नमो भारत ट्रेनें हर 10 मिनट पर चलती थीं, अब बढ़ाकर हर 8 मिनट पर चलेंगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे 5 मिनट करने का भी विचार है।
कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर प्रदान करने के लिए एनसीआरटीसी की ओर से विशेष सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। सावन के पहले दिन गुरुवार से 14 अगस्त तक रैपिड रेल (नमो भारत) और मेरठ मेट्रो का संचालन विशेष व्यवस्था के तहत किया जाएगा। इस दौरान सड़क मार्गों पर संभावित जाम और भारी भीड़ को देखते हुए रैपिड और मेट्रो की सेवाएं हर आठ मिनट पर प्रारंभ कर दी गई है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिदिन 52 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था चालू कर दी गई है। वर्तमान में हर 10 मिनट पर मिलने वाली नमो भारत ट्रेनें अब इस अवधि के दौरान हर आठ मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होने लगी है। यदि यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाकर हर 5 मिनट करने पर भी विचार किया जाएगा। ये अतिरिक्त फेरे पूरे नमो भारत कॉरिडोर यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच संचालित होंगे। नमो भारत ट्रेनों के साथ-साथ मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो की सुविधा भी यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे शहर के भीतरी इलाकों में सफर करना और भी आसान हो जाएगा。
सुबह 5 बजे से रैपिड की सेवाओं की हो रही मांग
वैसे कांवड़ को लेकर रैपिड की सेवाओं के समय में भी परिवर्तन की मांग हो रही है। लोगों का कहना है कि सुबह पांच बजे से रैपिड की सेवा होनी चाहिए, ताकि सुबह-सुबह लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके।
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