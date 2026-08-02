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दानापुर और पूर्णिया कोर्ट के मध्य दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू

By Hindustan | Bureau
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दानापुर और पूर्णिया कोर्ट के मध्य दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू दानापुर और पूर्णिया कोर्ट के मध्य दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों

दानापुर और पूर्णिया कोर्ट के मध्य दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू

खगड़िया। निज प्रतिनिधि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा पाटलिपुत्र-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर- बरौनी-मानसी-सहरसा के रास्ते दानापुर और पूर्णिया कोर्ट के मध्य दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 03201/03202 पूर्णिया कोर्ट-दानापुर-पूर्णिया कोर्ट परीक्षा स्पेशल- गाड़ी संख्या 03201 पूर्णिया कोर्ट-दानापुर परीक्षा स्पेशल शनिवार से शुरू हुई। अब आगामी चार अगस्त को पूर्णिया कोर्ट से 16.00 बजे प्रस्थान कर 18.30 बजे सहरसा, 20.28 बजे मानसी, 20.40 बजे खगड़िया, 21.18 बजे बेगुसराय, 21.50 बजे बरौनी, 23.05 बजे समस्तीपुर, अगले दिन 00.15 बजे मुजफ्फरपुर, 01.45 बजे हाजीपुर, 02.00 बजे सोनपुर एवं 02.50 बजे पाटलिपुत्र रुकते हुए 03.30 बजे दानापुर पहुंचेगी।

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वहीं वापसी में गाड़ी सं. 03202 दानापुर-पूर्णिया कोर्ट परीक्षा स्पेशल तीन अगस्त एवं पांच अगस्त को दानापुर से 19.30 बजे खुलकर 19.45 बजे पाटलिपुत्र, 20.38 बजे सोनपुर, 20.50 बजे हाजीपुर, 22.20 बजे मुजफ्फरपुर, अगले दिन 00.30 बजे समस्तीपुर, 01.55 बजे बरौनी, 02.23 बजे बेगुसराय, 02.58 बजे खगड़िया, 03.18 बजे मानसी एवं 05.55 बजे सहरसा रुकते हुए 08.30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। इस परीक्षा स्पेशल में शयनयान श्रेणी के 14, साधारण श्रेणी के चार एवं एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 20 कोच होंगे। इधर गाड़ी सं. 03207/03208 पूर्णिया कोर्ट-दानापुर-पूर्णिया कोर्ट परीक्षा स्पेशल गाड़ी संख्या 03207 अप पूर्णिया कोर्ट-दानापुर परीक्षा स्पेशल तीन अगस्त एवं पांच अगस्त को पूर्णिया कोर्ट से 16.00 बजे प्रस्थान कर 18.30 बजे सहरसा, 20.28 बजे मानसी, 20.40 बजे खगड़िया, 21.18 बजे बेगुसराय, 21.50 बजे बरौनी, 23.05 बजे समस्तीपुर, अगले दिन 00.15 बजे मुजफ्फरपुर, 01.45 बजे हाजीपुर, 02.00 बजे सोनपुर एवं 02.50 बजे पाटलिपुत्र रुकते हुए 03.30 बजे दानापुर पहुंचेगी। जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 03208 डाउन दानापुर-पूर्णिया कोर्ट परीक्षा स्पेशल चार अगस्त एवं छह अगस्त को दानापुर से 19.30 बजे खुलकर 19.45 बजे पाटलिपुत्र, 20.38 बजे सोनपुर, 20.50 बजे हाजीपुर, 22.20 बजे मुजफ्फरपुर, अगले दिन 00.30 बजे समस्तीपुर, 01.55 बजे बरौनी, 02.23 बजे बेगुसराय, 02.58 बजे खगड़िया, 03.18 बजे मानसी एवं 05.55 बजे सहरसा रुकते हुए 08.30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी । इस परीक्षा स्पेशल में शयनयान श्रेणी के 05, साधारण श्रेणी के 07 एवं एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 14 कोच होंगे। यह जानकारी शनिवार को मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने दी।

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