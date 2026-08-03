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बरेली उर्स के लिए आठ को चलेगी स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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बरेली उर्स मेले में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे 8 अगस्त को दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन के समय और मार्ग की जानकारी दी गई है, जो इज्जतनगर से लालकुआं और वापस बरेली सिटी की ओर चलेगी।

बरेली उर्स के लिए आठ को चलेगी स्पेशल ट्रेन

लालकुआं। बरेली उर्स मेले में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे 8 अगस्त को दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन 05319 इज्जतनगर से शाम 4:05 बजे चलकर शाम 6:20 बजे लालकुआं पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 05320 लालकुआं से रात 8:30 बजे चलकर पंतनगर, किच्छा, बहेड़ी, देवरनियां, भोजीपुरा और इज्जतनगर होते हुए रात 10:40 बजे बरेली सिटी पहुंचेगी। वहीं 05321/05322 बरेली सिटी-पीलीभीत के बीच चलेगी।

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