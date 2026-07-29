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गया होकर चलेंगी कानपुर व आगरा-कोलकाता स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को राहत

By Hindustan | Bureau
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पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कानपुर सेंट्रल और आगरा कैंट से कोलकाता तक विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। यह ट्रेनें 28 जुलाई से 30 सितंबर और 30 जुलाई से 25 सितंबर तक चलेंगी, जिसमें कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा।

गया होकर चलेंगी कानपुर व आगरा-कोलकाता स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को राहत

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने डीडीयू-गया-गोमो-धनबाद-आसनसोल रेलखंड के रास्ते कानपुर सेंट्रल और आगरा कैंट से कोलकाता के लिए एक-एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इससे गया, कोडरमा, गोमो, धनबाद सहित कई स्टेशनों के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 04157/04158 कानपुर-कोलकाता-कानपुर स्पेशल का परिचालन 28 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार कानपुर से रवाना होकर डीडीयू, सासाराम, गया, कोडरमा, पारसनाथ, गोमो और धनबाद होते हुए अगले दिन कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में प्रत्येक बुधवार को चलेगी। इसमें एसी द्वितीय, एसी तृतीय, शयनयान और सामान्य श्रेणी सहित 22 कोच लगाए गए हैं।

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वहीं, 01911/01912 आगरा कैंट-कोलकाता-आगरा कैंट स्पेशल 30 जुलाई से 25 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। यह ट्रेन भी गया समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी तथा इसमें कुल 17 कोच होंगे।(गया जी से राजेश कुमार मिक्की की रिपोर्ट)

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