भुसावल-वलसाड और मुंबई से आरा होकर गुजरेंगी चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
आरा, निज प्रतिनिधि। रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विभिन्न शहरों से चार जोड़ी एकतरफा स्पेशल ट्रेन चलने का फैसला किया गया है।
आरा, निज प्रतिनिधि। रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विभिन्न शहरों से चार जोड़ी एकतरफा स्पेशल ट्रेन चलने का फैसला किया गया है। ये सभी ट्रेनें आरा जंक्शन से होकर गुजरेंगी। इनमें गाड़ी संख्या 01281 नागपुर-दानापुर एकतरफा स्पेशल का परिचालन सोमवार तीन अगस्त को नागपुर से 23.50 बजे खुलकर अगले दिन 21.05 बजे डीडीयू , 22.10 बजे बक्सर, 23.15 बजे आरा जंक्शन रुकती हुई बुधवार को करीब 00.30 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01183 वलसाड-समस्तीपुर एकतरफा स्पेशल का परिचालन पांच अगस्त को वलसाड से 13.40 बजे खुलकर अगले दिन 09.50 बजे डीडीयू, 10.55 बजे बक्सर, 12.00 बजे आरा जं, 13.40 बजे पाटलिपुत्र, 16.20 बजे मुजफ्फरपुर रुकती हुई समस्तीपुर करीब 18.30 बजे पहुंचेगी।
वहीं गाड़ी संख्या 01481 मिराज समस्तीपुर एकतरफा स्पेशल आगामी चार अगस्त को मिराज से 10.20 बजे खुलकर 15.55 बजे पुणे जंक्शन होती हुई अगले दिन 20.55 बजे डीडीयू, 22.12 बजे बक्सर, 23.00 बजे आरा जंक्शन रुकती हुई गुरुवार को करीब 05.00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या .01081 सीएसएमटी (मुंबई) -दानापुर एकतरफा स्पेशल आगामी पांच अगस्त को सीएसएमटी (मुंबई) से 00.30 बजे खुलकर अगले दिन 04.35 बजे डीडीयू , 05.35 बजे बक्सर, 06.40 बजे आरा जंक्शन रुकती हुई दानापुर करीब 08.00 बजे पहुंचेगी।
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