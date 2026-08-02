पिरान कलियर मेला-रक्षाबंधन पर चलेंगी चार स्पेशल ट्रेन

पिरान कलियर मेला और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए रेलवे दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। 22 से 31 अगस्त तक बरेली-रुड़की के बीच दो जोड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनें चलेगी, जबकि रक्षाबंधन पर हरिद्वार-लखनऊ-हरिद्वार के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं 13 से 31 अगस्त तक रुड़की स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी किया जाएगा। जिससे यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अनुसार, पिरान कलियर मेला-2026 और रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष रेल व्यवस्था की गई है। 22 से 31 अगस्त तक बरेली- रुड़की के बीच (04321) और (04319) अनारक्षित मेला स्पेशल चलेगी।

वापसी में (04322) और (04320) रुड़की-बरेली स्पेशल संचालित होगी। पहली मेला स्पेशल (04321) सुबह 7:20 बजे बरेली से रवाना होकर दोपहर 2:00 बजे रुड़की पहुंचेगी, जबकि दूसरी ट्रेन (04319) सुबह 10:40 बजे बरेली से चलकर शाम 5:15 बजे रुड़की पहुंचा देगी। वापसी में (04322) दोपहर 2:30 बजे रुड़की से चलकर रात 11:00 बजे बरेली पहुंचेगी। (04320) शाम 6:20 बजे रवाना होकर अगले दिन 1:20 बजे बरेली पहुंचेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर हरिद्वार-लखनऊ (04330) और लखनऊ-हरिद्वार (04329) के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 27 से 30 अगस्त के बीच निर्धारित तिथियों पर संचालित होंगी। बरेली स्टेशन पर भी ठहराव होगा। हरिद्वार से चलने वाली स्पेशल ट्रेन शाम 8:00 बजे बरेली पहुंचेगी, जबकि लखनऊ से आने वाली सुबह 5:36 बजे बरेली पहुंचा देगी। 13 से 31 अगस्त तक पिरान कलियर मेले के दौरान रुड़की स्टेशन पर कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव होगा।