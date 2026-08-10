बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्व रेलवे ने दी स्पेशल ट्रेनों की सौगात
सावन में बासुकीनाथ से पटना के लिए प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को अनारक्षित स्पेशल ट्रेन बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्व रेलवे ने दी स्पेशल
बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को पूर्व रेलवे ने दी स्पेशल ट्रेनों की सौगात
सावन में चलने वाली ट्रेनें
सावन में बासुकीनाथ से पटना के लिए प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को अनारक्षित स्पेशल ट्रेन
ट्रेनों का परिचालन
जसीडीह से बासुकीनाथ के लिए प्रत्येक सोमवार श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन
जरमुंडी प्रतिनिधि
यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ से पटना के बीच स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। यह मेला स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को बासुकीनाथ से पटना के बीच चलेगी। ट्रेन संख्या 03563 बासुकीनाथ-पटना श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 10 अगस्त 2026, 17 अगस्त 2026 एवं 24 अगस्त 2026 को बासुकीनाथ से 16:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 1 बजे पटना पहुंचेगी। इसके बाद 03564 पटना-बासुकीनाथ श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11 अगस्त 2026, 18 अगस्त 2026 एवं 25 अगस्त 2026 को पटना से 1:20 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 09:00 बजे बासुकीनाथ पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में घोरमारा, मोहनपुर, देवघर, जसीडीह एवं सिमुलतला स्टेशनों पर ठहरेगी।
पटना- जसीडीह के बीच मेला स्पेशल ट्रेन
वहीं 03565 बासुकीनाथ-पटना श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11 अगस्त 2026, 18 अगस्त एवं 25 अगस्त 2026 को बासुकीनाथ से 10:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 20:00 बजे पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में घोरमारा, मोहनपुर, देवघर, जसीडीह एवं सिमुलतला स्टेशनों पर ठहरेगी।
पटना- जसीडीह के बीच भी चलेगी मेला स्पेशल अनारक्षित ट्रेन
03566 पटना-जसीडीह श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 11 अगस्त 2026, 18 अगस्त 2026 एवं 25 अगस्त 2026 को पटना से 20:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 02:50 बजे जसीडीह पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में सिमुलतला स्टेशन पर ठहरेगी।
जसीडीह से बासुकीनाथ के बीच स्पेशल ट्रेन
03562 जसीडीह-बासुकीनाथ श्रावणी मेला स्पेशल (अनारक्षित) 10 अगस्त 2026, 17 अगस्त 2026 एवं 24 अगस्त 2026 को जसीडीह से 14:55 बजे प्रस्थान करेगी और 16:05 बजे बासुकीनाथ पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में देवघर, मोहनपुर एवं घोरमारा स्टेशनों पर ठहरेगी।
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