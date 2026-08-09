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पूर्व रेलवे ने चलाईं 7 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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जसीडीह, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान उन कांवरियों के लिए अतिरिक्त रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ की यात्रा कर रहे हैं। पूर्व रेलवे ने 10 से 25 अगस्त के बीच जसीडीह, बासुकीनाथ, पटना, मधुपुर और नरकटियागंज के बीच अतिरिक्त श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है।

पूर्व रेलवे ने चलाईं 7 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें

जसीडीह, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ में उमड़ रही कांवरियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है।

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेले में डीडीयू-गया के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन शुरू

विशेष ट्रेनों का परिचालन

अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जसीडीह, बासुकीनाथ, पटना, मधुपुर और नरकटियागंज के बीच सात अतिरिक्त अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन 10 अगस्त से 25 अगस्त के बीच निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा। रेलवे के अनुसार 03562 जसीडीह-बासुकीनाथ श्रावणी मेला स्पेशल 10, 17 और 24 अगस्त को जसीडीह से दोपहर 2:55 बजे रवाना होकर शाम 4:05 बजे बासुकीनाथ पहुंचेगी। यह ट्रेन देवघर, मोहनपुर और घोरमारा स्टेशनों पर रुकेगी। इससे बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना के बाद बासुकीनाथ जाने वाले कांवरियों को विशेष सुविधा मिलेगी। इसके बाद 03563 बासुकीनाथ-पटना श्रावणी मेला स्पेशल 10, 17 और 24 अगस्त को बासुकीनाथ से शाम 4:45 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 1 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में 03564 पटना-बासुकीनाथ स्पेशल 11, 18 और 25 अगस्त को रात 1:20 बजे पटना से चलेगी और सुबह 9 बजे बासुकीनाथ पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में घोरमारा, मोहनपुर, देवघर, जसीडीह और सिमुलतला स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

अन्य खास ट्रेनों का परिचालन

इसी क्रम में 03565 बासुकीनाथ-पटना स्पेशल 11, 18 और 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे बासुकीनाथ से रवाना होकर रात 8 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन घोरमारा, मोहनपुर, देवघर, जसीडीह और सिमुलतला स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं 03566 पटना-जसीडीह स्पेशल इन्हीं तिथियों पर रात 8:25 बजे पटना से रवाना होकर अगले दिन तड़के 2:50 बजे जसीडीह पहुंचेगी। इस ट्रेन का पूर्व रेलवे क्षेत्र में सिमुलतला स्टेशन पर ठहराव होगा। श्रावणी मेला में बिहार और उत्तर बिहार की ओर से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने मधुपुर-नरकटियागंज के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 03567 मधुपुर-नरकटियागंज श्रावणी मेला स्पेशल 11, 18 और 25 अगस्त को रात 1 बजे मधुपुर से रवाना होकर दोपहर 12:25 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी। वापसी में 03568 नरकटियागंज-मधुपुर स्पेशल इन्हीं तिथियों पर दोपहर 1:25 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 2:15 बजे मधुपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में जसीडीह और सिमुलतला स्टेशन पर ठहराव रहेगा। श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इन अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। खासकर जसीडीह-बासुकीनाथ और जसीडीह-पटना रूट पर कांवरियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा। सभी ट्रेनें अनारक्षित श्रेणी की होंगी, जिससे श्रद्धालु सामान्य टिकट के आधार पर यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने भीड़ के दबाव वाले दिनों में अतिरिक्त परिचालन के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम उठाया है।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला के दौरान कौन सी विशेष ट्रेनें चल रही हैं?
जसीडीह, बासुकीनाथ, पटना, मधुपुर और नरकटियागंज के बीच सात अतिरिक्त अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है।
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