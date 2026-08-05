श्रावणी मेला के लिए रेलवे का तोहफा, पटना-मधुपुर, डेली और आरा-जसीडीह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी
- डेली और आरा-जसीडीह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी डेली और आरा-जसीडीह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी
लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो विशेष श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।
ट्रेन के परिचालन की जानकारी
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि पटना-मधुपुर के बीच प्रतिदिन तथा आरा-जसीडीह के बीच प्रत्येक रविवार को श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के परिचालन से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। 03555/03556 मधुपुर-पटना-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन 29/30 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन किया जाएगा। यह ट्रेन बख्तियारपुर, मोकामा, हाथीदह, बड़हिया, डुमरी, मनकठा, अशोकधाम, लखीसराय, किऊल, जमुई, झाझा, सिमुलतला और जसीडीह सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। मधुपुर से यह ट्रेन रात 8:30 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 4:05 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12:15 बजे मधुपुर पहुंचेगी। वहीं 03270/03269 आरा-जसीडीह-आरा श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन 9 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक प्रत्येक रविवार किया जाएगा। यह ट्रेन आरा, दानापुर, पटना, पटना साहिब, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, अशोकधाम, किऊल, जमुई, झाझा होते हुए जसीडीह पहुंचेगी। वापसी में भी यही मार्ग रहेगा। रेलवे के अनुसार इन विशेष ट्रेनों के संचालन से श्रावणी मेला के दौरान बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी। साथ ही लखीसराय, किऊल, अशोकधाम, जमुई और झाझा क्षेत्र के यात्रियों को भी आवागमन में काफी सहूलियत होगी।
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