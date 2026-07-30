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श्रावणी मेला में रेलवे का बड़ा फैसला, चार स्टेशनों पर बढ़े मेला स्पेशल ट्रेनों के ठहराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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जसीडीह, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने दो विशेष ट्रेनों के चार अतिरिक्त स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव की घोषणा की है जिससे बैठकों का लाभ मिलेगा।

श्रावणी मेला में रेलवे का बड़ा फैसला, चार स्टेशनों पर बढ़े मेला स्पेशल ट्रेनों के ठहराव

जसीडीह,प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के चार अतिरिक्त स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव की घोषणा की है।

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अतिरिक्त ठहराव

इस फैसले से बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बाबा वैद्यनाथधाम आने वाले हजारों कांवरियों और श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा उन्हें लंबी दूरी तय कर दूसरे स्टेशनों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेलवे के अनुसार 03527/03528 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का मनकथा और बड़हिया स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। 03527 आसनसोल-गोरखपुर मेला स्पेशल मनकथा स्टेशन पर रात 1:26 बजे और बड़हिया स्टेशन पर 1:38 बजे पहुंचेगी। वहीं वापसी में 03528 गोरखपुर-आसनसोल मेला स्पेशल बड़हिया स्टेशन पर रात 1:20 बजे और मनकथा स्टेशन पर 1:31 बजे रुकेगी। इसी प्रकार 05027/05028 बढ़नी-देवघर-बढ़नी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को दुदही और रतन सराय रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। 05028 बढ़नी-देवघर स्पेशल दुदही स्टेशन पर शाम 7:45 बजे पहुंचकर 7:47 बजे रवाना होगी, जबकि रतन सराय स्टेशन पर रात 9:40 बजे पहुंचकर 9:42 बजे प्रस्थान करेगी। वापसी में 05027 देवघर-बढ़नी स्पेशल रतन सराय स्टेशन पर सुबह 7:40 बजे पहुंचकर 7:42 बजे तथा दुदही स्टेशन पर सुबह 9:50 बजे पहुंचकर 9:52 बजे रवाना होगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इन अतिरिक्त ठहरावों के अलावा दोनों ट्रेनों के अन्य सभी निर्धारित स्टॉपेज और समय-सारिणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे लगातार विशेष ट्रेनें, अतिरिक्त स्टॉपेज और यात्री सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर आगे भी यात्रियों की सुविधा के अनुरूप अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला के दौरान रेलवे ने कितनी विशेष ट्रेनों के लिए अतिरिक्त ठहराव की घोषणा की है?
रेलवे ने दो विशेष ट्रेनों के चार अतिरिक्त स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव की घोषणा की है।

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