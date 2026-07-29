Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आरबीआई ने पुलिसकिर्मयों को बताए ठगी से निपटने के गुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ, विशेष संवाददाता डीजीपी मुख्यालय में बुधवार को आरबीआई कानपुर के सहयोग से पुलिसकर्मियों

आरबीआई ने पुलिसकिर्मयों को बताए ठगी से निपटने के गुर

लखनऊ, विशेष संवाददाता डीजीपी मुख्यालय में बुधवार को आरबीआई कानपुर के सहयोग से पुलिस कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन हुआ। आरबीआई के विशेषज्ञों ने पुलिस अधिकारियों को लोगों से अनधिकृत रूप से धन एकत्रित करने वाली अनिगमित इकाइयों की धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों से निपटने के गुर बताए। प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों के निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। उन्हें आर्थिक व साइबर अपराधों, डिजिटल भुगतान, वित्तीय विनियमन तथा संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News RBI Cyber Crime अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।