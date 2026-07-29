आरबीआई ने पुलिसकिर्मयों को बताए ठगी से निपटने के गुर
लखनऊ, विशेष संवाददाता डीजीपी मुख्यालय में बुधवार को आरबीआई कानपुर के सहयोग से पुलिसकर्मियों
लखनऊ, विशेष संवाददाता डीजीपी मुख्यालय में बुधवार को आरबीआई कानपुर के सहयोग से पुलिस कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन हुआ। आरबीआई के विशेषज्ञों ने पुलिस अधिकारियों को लोगों से अनधिकृत रूप से धन एकत्रित करने वाली अनिगमित इकाइयों की धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों से निपटने के गुर बताए। प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों के निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। उन्हें आर्थिक व साइबर अपराधों, डिजिटल भुगतान, वित्तीय विनियमन तथा संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
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