शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े जाएंगे स्कूल से बाहर के बच्चे

समग्र शिक्षा अभियान के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम ड्रॉपआउट और नामांकित नहीं बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए है। छह महीने तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें भाषा, गणित और अन्य कौशल विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले में 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों, जो किसी कारणवश विद्यालय से बाहर हैं, ड्रॉपआउट हो चुके हैं या अब तक नामांकित नहीं हैं, उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चिन्हित बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में समायोजित करते हुए उन्हें छह माह तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों में भाषा, गणित एवं अन्य बुनियादी अधिगम कौशल विकसित कर उन्हें नियमित रूप से विद्यालयी शिक्षा से जोड़ना है।

कार्यक्रम की शुरुआत इसको लेकर शनिवार को शहर के प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल के सभागार में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की राष्ट्रपति डीपीओ एसएसए वर्षा ए तथा एपीओ अर्चना कुमारी ने की। इसमें जिले के उन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं नामित शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने अपने विद्यालय क्षेत्र के ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बच्चों की सूची तैयार की है।

प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रशिक्षण के दौरान संसाधन व्यक्ति रवि भूषण प्रसाद एवं राजेश कुमार भारती ने विशेष प्रशिक्षण की रूपरेखा, बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं की पहचान, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने की रणनीतियों तथा बच्चों को रुचिकर एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण के माध्यम से विद्यालय से जोड़ने के उपायों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण की योजना बनाना आवश्यक है। सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को निर्देश दिया कि अगले सप्ताह से विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित संचालन करें। छह माह की अवधि में बच्चों का सतत मूल्यांकन करते हुए उनके आवश्यक कौशल विकसित किए जाएं, ताकि उन्हें उनकी आयु के अनुरूप कक्षाओं में सफलतापूर्वक समायोजित किया जा सके।

अभियान का उद्देश्य डीपीओ ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल नामांकन बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उसे विद्यालय में बनाए रखना है। इसके लिए विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बैठक में प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ दो-तरफा संवाद भी हुआ, जिसमें विद्यालय स्तर पर आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी शिक्षकों के सहयोग से जिले का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और यह अभियान नवादा में समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। (नवादा से शशि भूषण पाठक)