गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल मनकठा और बड़हिया भी रुकेगी

गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल मनकठा और बड़हिया भी रुकेगी
गोरखपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए 03527/03528 आसनसोल-गोरखपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के ठहराव में मनकठा और बड़हिया स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव जोड़ा गया है। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी। ट्रेनें निर्धारित समय पर इन स्टेशनों पर रुकेंगी।
गोरखपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए 03527/03528 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल का ठहराव मनकठा एवं बड़हिया स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी है। आसनसोल से 03527 आसनसोल-गोरखपुर श्रावणी मेला अनारक्षित स्पेशल तत्काल प्रभाव से मनकठा स्टेशन पर रात 01.26 बजे पहुंचकर 01.28 बजे और बड़हिया स्टेशन 01.38 बजे पहुंचकर 01.40 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं गोरखपुर से 03528 गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला अनारक्षित स्पेशल बड़हिया स्टेशन पर रात 01.20 बजे पहुंचकर 01.22 बजे और मनकठा स्टेशन 01.31 बजे पहुंचकर 01.33 बजे प्रस्थान करेगी।
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