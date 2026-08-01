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अब रतनसराय स्टेशन पर भी रूकेगी श्रावणी मेला विशेष ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज। हमारे प्रतिनिधि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की ओर से संचालित सत्र 2024-28 के स्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार

अब रतनसराय स्टेशन पर भी रूकेगी श्रावणी मेला विशेष ट्रेन

गोपालगंज। हमारे प्रतिनिधि थावे, गोपालगंज व दिघवा दुबौली के बाद अब छपरा-थावे रेलखंड के रतनसराय स्टेशन भी बढ़नी-देवघर श्रावणी मेला विशेष ट्रेन का ठहराव होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रेलवे ने उक्त विशेष ट्रेन के ठहराव की संख्या बढ़ा दी है। जिससे जिले के लोगों को श्रावणी मेला में सीधे तौर पर आवागमन करने की सुविधा मिलेगी। पीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि बढ़नी-देवघर विशेष ट्रेन की नए समय सारणी जारी की गई है। जिसके अनुसार 31 जुलाई से 29 अगस्त के बीच बढ़नी जंक्शन से प्रतिदिन दोपहर 3:20 बजे चलेगी। जो रात 9:00 बजे थावे जंक्शन, 9:22 बजे गोपालगंज, 9:42 बजे रतनसराय व रात 10:09 बजे दिघवा दुबौली स्टेशन पहुंचेगी।

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वहीं वापसी में विशेष ट्रेन का परिचालन देवघर जंक्शन से प्रतिदिन शाम 7:45 बजे होगा। जो अगले दिन सुबह 7:12 बजे दिघवा दुबौली, 7:40 बजे रतनसराय, 8:04 बजे गोपालगंज व 8:25 बजे थावे जंक्शन पहुंचेगी।

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