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हजारीबाग से देवघर बाबा धाम श्रावणी मेला के लिए यात्री सुविधाओं का हुआ विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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हजारीबाग से देवघर बाबाधाम श्रावणी मेला के लिए यात्री सुविधाओं का हुआ विस्तार कार, बस से लेकर ट्रेन की सुविधा मौजूद हजारीबाग हमारे प्रतिनिधि पवित

हजारीबाग से देवघर बाबा धाम श्रावणी मेला के लिए यात्री सुविधाओं का हुआ विस्तार

हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। पवित्र सावन मास में देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक और दर्शन के लिए हजारीबाग से देवघर बाबाधाम जाने वाले शिव भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक और परिवहन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष श्रावणी मेले को लेकर हजारीबाग से देवघर और सुल्तानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनों, अतिरिक्त बसों और पर्यटन विभाग के कैंपों के जरिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।

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विशेष ट्रेनों का संचालन

देवघर रूट की नियमित ट्रेनों में भारी भीड़ और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने इस बार विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिससे हजारीबाग और आसपास के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रांची-भागलपुर स्पेशल ट्रेन वाया राजाबेड़ा यात्रियों की सुविधा के लिए इस विशेष ट्रेन को सप्ताह में दो दिन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन राजाबेड़ा रूट से होते हुए गुजरती है, जिससे हजारीबाग जिले के श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिल रहा है। रांची-भागलपुर स्पेशल ट्रेन वाया कोडरमा दूसरी महत्वपूर्ण विशेष ट्रेन रांची से खुलकर कोडरमा रूट होते हुए भागलपुर की ओर जाएगी। इस मार्ग से गुजरने के कारण हजारीबाग के निकटवर्ती स्टेशनों से भी यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। उक्त विशेष ट्रेनों के अलावा बरकाकाना कोडरमा रूटमें चलने वाल पैसेंजर ट्रेनों पर विशेष नजर रखा जा रहा हैं, ताकि कांवरियों को सफर के दौरान असुविधा न हो।

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हजारीबाग बस स्टैंड से अतिरिक्त बसें

ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण यात्रियों ने सड़क मार्ग यानी बसों की बुकिंग में तेजी दिखाई है। ऐसे तो हजारीबाग से देवघर के लिए प्रतिदिन तीन से कर बस से चलती है। सावन के दौरान बाबा के जलाभिषेक के लिए हजारीबाग बस स्टैंड से देवघर और सुल्तानगंज रूट पर कई अतिरिक्त बस शुरू की गई है जो सुल्तानगंज तक कांवरियों को ले जा रहा है। बस संचालकों ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हजारीबाग से सुल्तानगंज जहां से कांवरिये उत्तर वाहिनी गंगा से जल उठाकर बाबाधाम के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं, के लिए वर्तमान में कोई भी सीधी नियमित बस सेवा संचालित नहीं है। हालांकि, मेले के महत्व को देखते हुए इस रूट पर बसों की संख्या अस्थायी रूप से बढ़ाई गई है।

निजी स्तर पर बस और वाहन बुकिंग

कई भक्त समूहों और परिवारों द्वारा निजी स्तर पर डीलक्स बसों, ट्रैवलर्स और मिनी बसों की एडवांस बुकिंग कराई जा रही है, ताकि सफर आरामदायक और व्यवस्थित हो सके। हजारीबाग के प्रमुख टूर एंड ट्रेवल्स संचालकों से बातचीत के आधार पर इस बार प्राइवेट टैक्सियों के किरायों में पिछले साल की तुलना में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सामान्य प्रश्न

हजारीबाग से देवघर के लिए कौन-कौन सी विशेष ट्रेनें चल रही हैं?
इस बार रांची-भागलपुर स्पेशल ट्रेन वाया राजाबेड़ा और रांची-भागलपुर स्पेशल ट्रेन वाया कोडरमा जैसी विशेष ट्रेनें चलायी जा रहीं हैं।
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