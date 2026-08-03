Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राउरकेला से चलेगी रामगढ़ परीक्षा स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। राउरकेला से रामगढ़ कैंट तक विशेष ट्रेन 3 से 21 अगस्त तक चलेगी। टाटानगर स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है ताकि परीक्षार्थियों को सुविधा मिल सके। पश्चिम बंगाल में भी स्पेशल ट्रेन सेवा उपलब्ध है।

राउरकेला से चलेगी रामगढ़ परीक्षा स्पेशल ट्रेन

जमशेदपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा में दक्षिण पूर्व जोन स्पेशल ट्रेन चला रहा है, ताकि सैकड़ों की भीड़ को ट्रेनों में एक से दूसरी जगह से आवागमन में दिक्कत न हो। हालांकि स्पेशल ट्रेन टाटानगर से न चल रही है और न ही गुजरेगी। लेकिन चक्रधरपुर मंडल के राउरकेला से रामगढ़ कैंट परीक्षा स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई है। रेलवे के अनुसार, 3 अगस्त से 6 अगस्त, 9 अगस्त से 14 अगस्त तथा 17 अगस्त से 21 अगस्त को राउरकेला और रामगढ़ के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में भी विभिन्न मार्गों पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

ये भी पढ़ें:आरआरबी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रांची सबौर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

इधर, रांची से परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश हुआ है। रेलवे का मानना है कि विभिन्न तिथियों की भर्ती परीक्षा में झारखंड, बिहार और ओडिशा के हजारों परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा में टाटानगर स्टेशन पर भी हेल्प डेस्क बना है।

ये भी पढ़ें:टाटानगर स्टेशन पर रेलवे परीक्षा को लेकर हेल्प डेस्क शुरू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।